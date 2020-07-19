США має посилювати свою обороноздатність та стримувати агресію РФ, зокрема її незаконні дії в Україні.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, закликаючи США до співпраці з країнами-членами НАТО.

– Росія – менший виклик, ніж Китай, але це всесвітнє джерело проблем: анексія Криму, ведення війни в Україні, загроза союзникам НАТО та відправлення військ до Сирії та Лівії, – уточнив Марк Еспер.

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Водночас Еспер нагадав про необхідність удосконалення та розвитку обороноздатності НАТО та належного фінансування. Адже лише за таких умов Альянс зможе протистояти противникам, зокрема Росії.

Санкції США проти РФ

16 липня США оновили санкційний список проти громадян РФ і компаній, що їм належать.

Влада країни додала до нього трьох росіян та п’ять організацій, які пов’язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомого у ЗМІ як “кухар Путіна”.

Їх внесли до списку через незаконну активність останнього у Судані, а також втручання у проведення виборів у США.

Джерело: U.S. Dept of Defense