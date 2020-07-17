Міністерство закордонних справ України відреагувало на раптову перевірку Росією своєї боєготовності на кордоні з Україною. За словами заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, такий крок Росії розглядають як погрозу силою.

– Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як погроза силою. Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає, — зазначив дипломат.

17 липня за наказом Володимира Путіна Росія проводить раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів на кордоні з Україною. До перевірки залучено 149 755 людей, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

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Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером…

Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як “погроза силою”. Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає… https://t.co/SU3ViaTpog — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020

ВМС України готуються до наступу

Український флот готовий відбити атаку ворога на Херсонську область, якщо це буде потрібно. Про це заявив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

В Україні з’явились дієві інструменти – комплекси Нептун, чиї ракети можуть долетіти до баз Чорноморського флоту у РФ. Тому сили ВМС готові до наступу на Крим.

Відтепер Україна посилюватиме свої позиції на морі, заявив Неїжпапа.