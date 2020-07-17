PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

МЗС розцінює перевірку боєготовності РФ на кордоні з Україною як погрозу силою

Міністерство закордонних справ України відреагувало на раптову перевірку Росією своєї боєготовності на кордоні з Україною. За словами заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, такий крок Росії розглядають як погрозу силою.

– Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як погроза силою.

Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає, — зазначив дипломат.

17 липня за наказом Володимира Путіна Росія проводить раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів на кордоні з Україною. До перевірки залучено 149 755 людей, 26 820 одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

Читайте: У РФ прокоментували можливий наступ на Херсонську область

ВМС України готуються до наступу

Український флот готовий відбити атаку ворога на Херсонську область, якщо це буде потрібно. Про це заявив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

В Україні з’явились дієві інструменти – комплекси Нептун, чиї ракети можуть долетіти до баз Чорноморського флоту у РФ. Тому сили ВМС готові до наступу на Крим.

Відтепер Україна посилюватиме свої позиції на морі, заявив Неїжпапа.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка