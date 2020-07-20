Переговори тривають четвертий день: країни ЄС знову не домовилися про бюджет

Лідери країн Євросоюзу знову не змогли домовитися про формування бюджету на сім років – на 2021-2027 роки.

Зустріч глав ЄС почалася 17 липня в Брюсселі і була запланована, як дводенний саміт. Через складність в ухваленні рішення він триває вже четверту добу.

20 липня вони продовжать обговорювати бюджет з 16.00.

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Головним питанням саміту, крім бюджету, стало створення фонду відновлення економіки на суму €750 млрд.

Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція та Фінляндія вимагають жорсткого контролю за витратами наданої допомоги.

Найбільш постраждалі від пандемії коронавірусу Італія та Іспанія хочуть отримати більше підтримки.

Близько опівночі 19 липня було оголошено перерву на 45 хвилин, яка затягнулася до 6.00. Через декілька хвилин прес-секретар голови Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомив про закриття засідання.

Саміт ЄС у Брюсселі

Якщо чергова спроба узгодити позиції всіх країн Євросоюзу провалиться, то найближчими днями доведеться скликати позачерговий саміт ЄС з метою домогтися угоди до кінця липня.