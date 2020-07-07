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Факти / Україна / Політика

Україна готує низку ініціатив щодо інтеграції з ЄС – Шмигаль

Уряд готує низку ініціатив, які повинні вивести відносини України та Європейського Союзу на новий рівень.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Україна залишається надійним і прогнозованим торговим партнером, – наголосив прем’єр.

Також Денис Шмигаль зазначив, що уряд хоче прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

– Ми налаштовані максимально прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також відкриті для торгово-економічного співробітництва на світових ринках, – повідомив він.

Читайте: Євроінтеграційний напрям – пріоритет України – Криклій

Перегляд Угоди 

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна сподівається на перегляд умов Угоди про асоціацію з ЄС з метою поглиблення співпраці з європейськими країнами.

За його словами, більшість встановлених квот вже не влаштовують Україну.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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