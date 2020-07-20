У посольстві США в Україні відреагували на візит президента РФ Володимира Путіна до анексованого Криму 20 липня.

У представництві вважають, що це вкотре порушує міжнародні норми.

– Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми, – написали у посольстві США.

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У посольстві нагадали Росії про санкції, які ввели проти неї через анексію Криму та військові дії на Донбасі.

Вони наголосили, що заходи залишаться у силі, поки Росія не припинить свої незаконні дії.

Самовільне будівництво Росією військових кораблів на суверенній українській території, силоміць захопленій нею, вкотре порушує міжнародні норми. Санкції залишаться в силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виведе свої сили з Донбасу. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 20, 2020

Протистояння США і РФ

У Міноборони США закликали посилювати НАТО та краще співпрацювати з країнами-союзниками задля ефективного протистояння агресії РФ у світі.

У цьому контексті у Пентагоні згадали про незаконні дії РФ у Криму та на Донбасі.