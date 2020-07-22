Рівні права та рівні можливості: Олена Кондратюк про місцеві вибори та жінок

Верховна Рада ухвалила рішення про проведення місцевих виборів восени 25 жовтня. Однак ця виборча кампанія буде непростою, враховуючи ситуацію з пандемією коронавірусу.

Особливо у цей час буде важко жінкам, які боротимуться за місце у політиці. Саме такі амбітні та цілеспрямовані жінки зберуться вже 23 липня на Українському Жіночому Конгресі.

Одна з провідних політиків віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як відбуватимуться вибори на місцях і чи складно буде жінкам отримати підтримку виборця.

– Жінкам завжди було складно пробитися у політику. Як ви вважаєте, якими будуть цьогорічні вибори для українських жінок?

Точно не легшими, я би сказала вдвічі складнішими. Але хіба наші жінки колись боялися важкої роботи? Інша справа, що сьогодні в українському суспільстві практично немає дискусії саме в такому контексті. Про рівні права та можливості чоловіків та жінок на участь у виборах. Про права жінок на прийняття рішень в управлінні державою та власною громадою. Про необхідність сприятливих умов для залучення жінок до активної політичної та громадської діяльності.

Таких розмов відверто бракує. Хоча теми рівності та подолання нерівності сьогодні є ключовими в світі і Україна не повинна стояти осторонь цих дискусій. Днями Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав саме нерівність проблемою людства №1. В тому числі нерівність, викликану тисячоліттям патріархату. Ми досі живемо в світі, у якому в політиці домінують чоловіки.

За даними ООН сьогодні жінки становлять менше 10% серед світових лідерів. В результаті страждають усі.

– Адже ґендерна нерівність не дозволяє скористатися мудрістю і досвідом всього людства. Це не мої слова, це сказав Генсек ООН, але це дуже важливий меседж, який я повністю поділяю, – наголошує політик.

– Як змінити цю ситуацію, зокрема й в Україні?

Аби почати змінювати ситуацію про це треба говорити. Говорити відверто, відкрито, чесно. Для цього ми й проводимо цьогорічний Український Жіночий Конгрес, але в онлайн-режимі через Covid-19.

Це буде дуже змістовна розмова. Дискусія про те, як нашим жінкам іти на вибори до місцевих рад. Як боротися за посади сільських, селищних, міських голів. Як на це вплинуть нові правила проведення виборів. Які перед собою цілі ставити і як досягати цих цілей. Чого сьогодні бракує жінкам для успіху в політиці.

– Тобто одного бажання жінки йти на вибори і брати на себе відповідальність замало?

Це, справді, так. За підрахунками експертів, у середньому виборчий фонд жінки самовисуванки на минулих місцевих виборах був на 54% меншим, ніж у чоловіків.

Перемагають переважно ті, у кого більше грошей, а це знову ж таки чоловіки. Обмежений доступ жінок до фінансового ресурсу – це реальна проблема і перешкода. На всі ці питання треба шукати і давати відповіді.

– Ми хочемо дати можливість Україні на повну скористатися жіночим потенціалом, знаннями та досвідом, працелюбністю і невтомністю української жінки. Її особливим таким, знаєте, загостреним відчуттям справедливості та відповідальності. Але цього не буде, поки жінки не матимуть рівного разом з чоловіками доступу до виборів, влади та ухвалення рішень. Для цього мають запрацювати ґендерні квоти і санкції для політичних партій в разі їх недотримання. І, загалом, в партіях на рівні керівництва та регіональних осередків, має ставати більше жінок, – зазначає Олена Кондратюк.

– Ми вже торкнулися теми коронавірусу. Розуміємо, що це, не лише небезпечний вірус, але й суттєвий фактор нестабільності для кожної держави. Як за вашими оцінками Covid-19 вплинув на становище жінок в Україні?

Ситуація погіршилася в усьому світі. Через пандемію Covid-19 фіксується найбільший спад економіки світу з часів Другої світової війни. Маємо глобально найбільше падіння доходів населення планети з 1870 року.

Через пандемію додатково 100 млн людей можуть опинитися в умовах крайньої бідності та голоду. Звичайно, всі ці негаразди прямо торкнуться жінок в багатьох країнах, зокрема в Україні. У нас за структурою населення 53% жінок. А за прогнозами ООН, вже до кінця 2020 року бідність в Україні може сягнути 50%.

– Ми будемо обговорювати це на Жіночому Конгресі, для цього буде окремий економічний блок. Це дуже серйозна проблема на яку має терміново звернути всю свою увагу наша влада. Монобільшість, президент та уряд, які сьогодні взяли на себе відповідальність за країну.

А ще одна проблема, про яку треба говорити – це домашнє насильство. На фоні коронавірусу та карантинних обмежень в усьому світі фіксується спалах насильства в сім’ї.

Жертвами стають в основному жінки та діти. В Україні таких випадків стало більше на 30%. На 50% зросла кількість звернень на гарячі лінії підтримки жертв домашнього насильства. Це неприпустима ситуація.

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– Як тоді, на вашу думку, можна покращити становище жінок в Україні?

Насправді, не існує чарівної палички, якою можна змахнути і вирішити всі проблеми, дати відповіді на всі виклики, які стоять перед українським жіноцтвом. Боротьба за рівність – важка і тривала робота, яка потребує, передусім, єдності, сповідування спільних цінностей, чітких цілей, досягнення покрокових результатів.

– Ми разом з МФО Рівні можливості, колегами та коліжанками по Українському Жіночому Конгресу доклали чимало зусиль у попередні роки, щоб українські жінки могли реалізувати себе в армії. Щоб було знято середньовічні обмеження на 450 професій, які були недоступні для жінок. Подивіться на Верховну Раду України першого скликання. В ній було лише 12 жінок, або 3%. А вже у 9-му скликанні парламенту народними депутатками є 87 жінок, 21%. Це не сталося само собою. Це результат нашої багаторічної боротьби за жіноче представництво та ґендерні квоти.

Тому відповідь на питання, як покращити становище жінок в Україні, знаходиться найперше в жіночих руках. Ми не повинні мовчати, коли бачимо випадки сексизму та приниження жінок чи сидіти склавши руки і просто плисти за течією.

– Українське жіноцтво мусить бути солідарним. Ми повинні формувати порядок денний для себе, не чекаючи якоїсь доброї волі, чи щасливого збігу обставин. Проте існує один універсальний рецепт. Ось його ключові інгредієнти: рівні права та рівні можливості.

Знаєте, чому Фінляндія вважається однією з найбільш успішних та економічно розвинутих країн світу? Тому, що за словами прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін, їхнє суспільство є глибокого рівноправним.