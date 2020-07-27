У неділю, 26 липня, тропічний шторм Ханна, що сформувався на Атлантикою, досяг узбережжя США в районі штату Техас, де залишив без світла понад 200 тис. будинків. Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штаті.
Президент США розпорядився надати Техасу федеральну допомогу в ліквідації наслідків стихійного лиха.
Губернатор Техасу Грег Ебботт в свою чергу оголосив про введення режиму НС у 32 прибережних округах штату.
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За його даними, в ряді районів підтоплені вулиці через триваючі дощів, тому місцевим жителям бажано не виходити з будинків без необхідності.
Даних про постраждалих внаслідок стихії немає.
Шторм Ханна сформувався 25 липня, а наступного дня він посилився до урагану і досяг берегів Техасу. Швидкість вітру сягала 64 км/год., максимальна швидкість всередині стихії – 150 км/год.
Ураган Доріан у США
У вересні 2019 року внаслідок урагану Доріан у США загинули близько 50 людей.
Синоптики присвоїли йому п’яту – найвищу категорію потужності за шкалою Саффіра-Сімпсона, швидкість вітру сягала 295 км/год.
Президент США Дональд Трамп назвав його одним з найпотужніших за всю історію.
Джерело: whitehouse.gov, texas.gov