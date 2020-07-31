США збільшать військову допомогу Україні у 2021 році

Держдеп США позитивно ставиться до збільшення постачання Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік. Таке рішення ухвалили обидві палати Конгресу США.

Державний секретар США Майкл Помпео під час слухань у комітеті Сенату з питань міжнародних відносин заявив, що адміністрація справді підтримує збільшення такої допомоги.

Помпео також наголосив, що Росія грає дестабілізуючу роль не тільки в Україні, а й у світі.

– Росія – це авторитарна дестабілізуюча сила, яка діє в Україні, Лівії, Сирії та всередині західних демократій. Наша адміністрація докладає зусиль, аби захистити наші інтереси та наших друзів, – зазначив він.

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Також Помпео підтвердив, що чинна адміністрація США налаштована зробити все, щоб убезпечити Європу від ризиків, які несе будівництво газопроводу Північний потік-2.

Санкції проти Північного потоку-2

На почату липня Сенат США включив додаткові санкції проти Північного потоку-2 до проекту бюджету національної оборони.

У грудні 2019 року Америка ввела перші санкції проти його будівництва, націлені на судна, що безпосередньо прокладають труби під водою.

Нові санкції спрямовані також проти страховиків судів і сервісних компаній, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи.

Джерело: Держдеп США