Три дні для вильоту та наказ знищити квитки: вагнерівці в Мінську заплуталися у свідченнях

Під час допитів затримані в Білорусі члени ПВК Вагнера дали суперечливі свідчення, розповів голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевіч.

За його словами, не сходяться свідчення росіян про те, що вони були у Мінську проїздом. Слідчі встановили, що затримані мали три дні, щоб полетіти з білоруської столиці рейсом до Стамбулу, але не зробили цього.

Замість цього, повідомивши в готелі, що вони їдуть в аеропорт, вагнерівці заселилися в санаторій Белорусочка під Мінськом.

Перевірка телефонів осіб, які вели себе підозріло, дала слідчим інформацію про те, що вони очікували на прибуття ще кількох груп своїх колег із Росії.

Також росіяни отримали повідомлення з наказом знищити роздруковані електронні квитки на нібито виліт з Мінська 25 липня.

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Затримання росіян у Білорусі

29 серпня вночі під Мінськом затримали 32 бійців військової компанії Вагнер, ще одну людину затримали на півдні країни.

1 серпня затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під арештом.

31 липня Білорусь передала Києву список затриманих росіян, щоб українські правоохоронці перевірили їх на предмет участі в боях на Донбасі та участі в інших злочинах.

Україна заявила, що проситиме про екстрадицію бойовиків.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 31 липня заявив, що перебування росіян у Мінську не пов’язане зі справами Білорусі та закликав звільнити заарештованих.

Фото: Телескоп