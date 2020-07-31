Українські правоохоронці передадуть колегам із Білорусі інформацію про злочинну діяльність ПВК Вагнер на території України.

У МВС України оцінюють розміщення бойовиків під Мінськом, неподалік від резиденції президента Олександра Лукашенка, як намір РФ втрутитися у справи країни.

– Це дуже небезпечна ситуація, коли 33 іноземних найманці, які проливали кров і влаштовували збройні провокації у Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції президента країни, – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Міністр закликав Білорусь серйозно віднестися до цієї ситуації.

– МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Вся інформація буде передана білоруській стороні, – додав він.

Затримання ПВК Вагнер у Білорусі

29 липня у санаторії під Мінськом виявили та затримали 32 бойовики ПВК Вагнер. Ще один найманець перебував на півдні Білорусі.

Влада Білорусі вважає, що вони прибули до країни задля дестабілізації ситуації напередодні виборів. Проти них відкрили кримінальну справу.

Водночас Україна підтримує Білорусь, адже бойовики незаконно діяли на території Донбасу. СБУ заявила, що буде ініціювати питання екстрадиції затриманих бойовиків.