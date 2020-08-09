Ввечері 9 серпня почались перші протести у Білорусі. У Мінську зафіксували перші зіткнення між міліцією та противниками чинного президента Олександра Лукашенко.
Зіткнення відбулись на площі Перемоги у Мінську. Є інформація про постраждалого.
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В Минске начался пizдорез протестующих с мусорами. pic.twitter.com/Y5dUlBUQGG
— Почти СовФед (@fedsovetov) August 9, 2020
В Минске происходят столкновения с ОМОНом: https://t.co/Rse70Ym1WU pic.twitter.com/fsf77nB75R
— Навальный LIVE (@navalnylive) August 9, 2020
Також відомо, що у Могильові силовики розігнали людей, які зібралися в центрі міста.
Вибору у Білорусі
9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента країни.
Результати екзит-полу виборів в Білорусі свідчать про лідерство Олександра Лукашенка – за нього проголосували 79,7%. На другому місці опинилася Світлана Тіхановська – у неї 6,8% голосів.
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