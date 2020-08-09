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Протести у Білорусі: відео перших зіткнень

Ввечері 9 серпня почались перші протести у Білорусі. У Мінську зафіксували перші зіткнення між міліцією та противниками чинного президента Олександра Лукашенко.

Зіткнення відбулись на площі Перемоги у Мінську. Є інформація про постраждалого.

Читайте: Вибори в Білорусі: силовики почали затримувати людей у містах

 

Також відомо, що у Могильові силовики розігнали людей, які зібралися в центрі міста.

Вибору у Білорусі

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента країни.

Результати екзит-полу виборів в Білорусі свідчать про лідерство Олександра Лукашенка – за нього проголосували 79,7%. На другому місці опинилася Світлана Тіхановська – у неї 6,8% голосів.

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