Ввечері 9 серпня почались перші протести у Білорусі. У Мінську зафіксували перші зіткнення між міліцією та противниками чинного президента Олександра Лукашенко.

Зіткнення відбулись на площі Перемоги у Мінську. Є інформація про постраждалого.

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В Минске начался пizдорез протестующих с мусорами. pic.twitter.com/Y5dUlBUQGG — Почти СовФед (@fedsovetov) August 9, 2020

Також відомо, що у Могильові силовики розігнали людей, які зібралися в центрі міста.

Вибору у Білорусі

9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента країни.

Результати екзит-полу виборів в Білорусі свідчать про лідерство Олександра Лукашенка – за нього проголосували 79,7%. На другому місці опинилася Світлана Тіхановська – у неї 6,8% голосів.

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