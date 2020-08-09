Вибори у Білорусі 2020: останні новини та всі кандидати

9 серпня у Білорусі відбуваються вибори президента країни. Цю виборчу кампанію вже названо однією з найгучніших за останні роки, оскільки вперше голос опозиції зазвучав настільки голосно.

Факти ICTV розповідають усі деталі виборчої гонки, провокації Росії та багатотисячні мітинги інакодумців.

Кандидати на пост президента

Окрім незмінного Олександра Лукашенка цьогоріч у президенти балотуються четверо кандидатів: Світлана Тіхановська, Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

65-річний Олександр Лукашенко уже 26 років очолює країну і це безпрецедентний рекорд серед усіх європейських глав держав, окрім монархів.

38-річна домогосподарка Світлана Тіхановська – головний конкурент чинного президента.

Жінка вирішила висунути свою кандидатуру, оскільки це не вдалося зробити її чоловіку блогеру Сергію Тіхановському – його арештували у травні під час пікету.

– Сергію, я тебе дуже кохаю, я роблю це заради тебе і тих, хто тобі повірив. Я вірю, що він не зламається, – прокоментувала свій вчинок опозиціонерка.

У неї немає політичних амбіцій і планів щодо управління країною, вона є лише уособленням змін політичної системи Білорусі.

У разі перемоги вона:

витягне із в’язниці справжніх кандидатів;

проведе амністію всіх незаконно затриманих;

подасть у відставку, тоді влада перейде у руки прем’єр-міністра;

прем’єр упродовж 70 днів повинен оголосити позачергові вибори – за підсумками яких буде обраний новий президент.

Серед інших кандидатів є 43-річна Анна Канопацька, яка колись керувала юридичною фірмою, була членом Об’єднаної громадянської партії та навіть депутатом Палати представників Національних зборів Білорусі.

35-річний економіст Сергій Черечень працював консультантом із кризового менеджменту на різних підприємствах. Протягом останніх двох років займається інвестиційною і консалтинговою діяльністю.

Мета – побудувати в Білорусі країну можливостей. У своїй передвиборчій програмі Черечень пропонує скасувати податок на безробіття, виступає за введення мораторію на смертну кару та повернення історичного прапора і герба.

Останній кандидат 41-річний лідер громадянської кампанії Говори правду Андрій Дмитрієв. На минулих виборах був керівником штабів Володимира Некляєва і Тетяни Короткевич.

Це опозиційний кандидат, який має на меті розповісти всім про беззаконня і домогтися звільнення політв’язнів.

Прогноз політолога Фесенка

Директор Центру політичних досліджень Пента Володимир Фесенко зазначив, що результати виборів будуть названі на користь Олександра Лукашенка, однак істинних результатів підрахунку ми не дізнаємось.

– Лукашенко і його люди контролюють виборчі дільниці, тому результати виборів будуть оголошені на користь Лукашенка, чи такими вони будуть насправді, ми не дізнаємось. Але враховуючи нинішні настрої у білоруському суспільстві, є висока вірогідність виникнення політичної кризи після виборів, – зазначив політолог.

Фесенко додає, що опозиційні мітинги через несправедливі результати виборів були завжди, але вони швидко втрачали свою силу та ресурси, однак цьогоріч буде геть інша ситуація.

– Зараз у білорусів немає такого страху перед силовими структурами, як це було раніше. Якщо на мітинг вийдуть десятки тисяч людей, то невідомо як діятимуть правоохоронні органи. Тому Білорусь може стикнутися з такою проблемою, яку Україна переживала під час Помаранчевої Революції, – підкреслив Володимир Фесенко.

Однак фахівець не береться прогнозувати, чим може закінчитися така політична криза і як на неї відреагує влада.

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Переслідування та ув’язнення

Перед реєстрацією кандидатів у Білорусі відбулася ціла низка подій, яку світ вважає політичним тиском чинного президента на своїх опонентів.

Йдеться про масові арешти та ув’язнення – 11 червня, за ініціативою Лукашенка, Департамент фінансових розслідувань порушив кримінальну справу проти Віктора Бабаріка. Його звинуватили у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і хабарництві.

Відеоблогера Сергія Тіхановського затримали ще 6 травня, коли він їхав на зустріч з виборцями. Причина арешту – участь у несанкціонованому масовому заході. Нещодавно термін тримання його під вартою продовжили до 29 вересня.

Ще один кандидат Валерій Цепкало навіть виїхав з Білорусі до Росії разом з дітьми, заявивши, що його хотіли затримати, а дружину – позбавити батьківських прав.

Нині він перебуває у Києві з так званим антилукашенківським турне.

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Опозиційні мітинги та затримання

19 червня у багатьох білоруських містах – Мінську, Гомелі, Могильові пройшли Акції солідарності, на яких відбулися зіткнення з ОМОНом.

Всього за час президентської кампанії в Білорусі було затримано близько 400 осіб.

А 30 липня у Мінську пройшов найбільший за останні 10 років опозиційний мітинг за участю 63 тис. протестувальників.

Реакція Лукашенка на мітинги

Президент Білорусі наголосив що “не допустить Майдану”, як це сталося в Україні.

– Ми не повинні допустити, щоб різного роду зграї та банди кримінальників швендяли по країні зі засуканими рукавами: люди, не дай, Боже, подумають, що гестапо повернулося, війна почалася. І я цього не дозволю. Я вже військовим казав: сам буду проти них боротися, якщо треба. Хоча у нас вистачає людей у погонах, які здатні захистити свою країну, – сказав Лукашенко.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера

29 липня під Мінськом правоохоронці затримали 33 бійців російської приватної військової компанії Вагнера.

Лукашенко заявив, що прибуття вагнерівців у Білорусь – це витівки Росії, яка бажає дестабілізувати ситуацію у країні перед виборами.

А під час свого послання народові він сказав, що силовики викрили спробу “організувати бійню в центрі Мінська”.

Чи можливий Майдан у Білорусі

Факти ICTV разом із політологами розглядали можливість організації Майдану у Білорусі після виборів, про це детальніше можна прочитати у нашому матеріалі.