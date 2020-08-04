Послання Лукашенка: головні тези та оцінка політолога

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив зі зверненням до народу і Національних зборів.

Ми зібрали головні тези з виступу першого і єдиного упродовж багатьох років президента Білорусі.

Боротьба з пандемією

Сама пандемія, за словами Лукашенка, виявилася “прикриттям для бесцеремонної реалізації основними світовими гравцями своїх зовнішньополітичних і торгово-економічних інтересів”.

Лукашенко зазначив, що в ситуації, яка склалася не можна вірити чуткам і піддаватися паніці, але потрібно довіряти лікарям і владі.

Ситуація у Білорусі

Лукашенко заявив, що не допустить переділу власності в країні бо Білорусь вичерпала ліміт революцій ще в минулому столітті.

Він пообіцяв за п’ять років підвищити середню зарплату у два рази, а також Мінськ не піде на приватизацію сільськогосподарських земель.

Прийдешні вибори

Лукашенко виступив проти повернення конституції 1994 року, яку пропонують його суперники на виборах президента. Говорячи про майбутні вибори, заявив, що прийме будь-яке рішення людей.

– В цей критично важливий для країни момент ви повинні точно усвідомити: права на помилку у вас, білоруси, немає! За нами майбутнє.

Пообіцяв провести чесні вибори, вилучивши фальсифікації чи інші спроби “вкрасти голоси”. Підтримав зміни, які будуть приносити користь країні, а шлях реформ він назвав терплячим та довгим.

Зазначив, що розхитати країну за допомогою цілої армії інтернет-тролів і провокаторів неможливо, поки в ній сильна вертикаль влади. Закликав розрізняти реальну політику, реальну опозицію і “фанерних маріонеток”.

Представників опозиції – Світлану Тіхановську, Вероніку Цепкало, Марію Колесникову – Лукашенко назвав “трьома нещасними дівчатами”.

Відносини з Росією

Лукашенко вважає, що Росія боїться втратити Білорусь, але завжди буде найближчим союзником, хто б не був при владі у Мінську чи Москві. При цьому, на його думку, Росія поміняла братські відносини на партнерські.

За словами білоруського лідера, його країна втратила від нафтових суперечок з Росією близько $600 млн.

Лукашенко звернув увагу на ситуацію в світі, що загострилася через збройні конфлікти, протести, злам міжнародних інструментів врегулювання, які працювали в період холодної війни.

Бійня у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про спробу “організувати бійню в центрі Мінська” і що на це були направлені мільярдні ресурси, щоб дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів.

– Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який був перекинутий на південь, – сказав Олександр Лукашенко.

Він безпосередньо нікого не звинуватив у спробі організувати бійню, але далі перейшов до розповіді про затриманих в Білорусі російських найманців.

Думка політолога

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що цьогоріч виступ Лукашенка був дещо іншим ніж зазвичай: одних виборців він залякував, а іншим обіцяв щасливе майбутнє, а ще полярно висловлювався про співпрацю з Росією.

– Засудження Лукашенком конституції 1994 року – це очевидна річ. За роки правління він побудував гіперпрезидентський режим, сконцентрувавши у своїх руках колосальну кількість влади. Він не хоче від цього відмовлятися та розділяти свої повноваження з парламентом. Зміна конституції суперечить його політичній традиції управління державою – він хоче жити в авторитарній системі, яку сам побудував, – наголосив політолог.

Лукашенко також відреагував на ситуацію, яка нині склалася із затриманими вагнерівцями та заявив про організацію нової дестабілізації. Лідер Білорусі зокрема, критично висловився про відносини з Росією, додав експерт.

– Тези про союз з Росією та багатовекторність були й раніше, але сьогодні Лукашенко вперше заговорив про реальні виклики та загрозу з боку Росії. Так само вперше він назвав Китай новим другом Білорусі, – зазначив Володимир Фесенко.

Вибори у Білорусі