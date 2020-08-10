У столиці Білорусі Мінську одна людина загинула під час вчорашніх сутичок між противниками нинішнього президента Олександра Лукашенка і ОМОНом.

Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям, внаслідок наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців. Медики швидкої допомоги, які приїхали на місце події, не змогли його врятувати.

Також, за даними правозахисників, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих під час акції.

У МВС Білорусі заявили, що під час акцій протесту ніхто не загинув.

У МОЗ Білорусі заявили, що не володіють інформацією про постраждалих під час протестів.

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Протести в Мінську

У Мінську в день виборів президента пізно ввечері тисячі протестуючих вийшли в центр міста, щоби заявити про фальсифікацію волевиявлення.

Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і водяні гармати проти протестуючих.

У соцмережах з’явилося відео наїзду автозака на одного з мітингувальників під час протесту в Мінську.

Джерело: Вясна

Фото: NEXTA live