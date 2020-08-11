Одна людина загинула і десятки були поранені на протестах у Білорусі, під час яких вже другу ніч поспіль відбулися сутички протестувальників з ОМОНом.

У понеділок увечері тисячі людей вийшли на вулиці столиці Мінська та інших великих білоруських міст, щоб заявити, що нинішній президент Олександр Лукашенко вкрав перемогу на виборах у свого головного суперника Світлани Тихановської.

У Мінську силовики використовували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ, а демонстранти відбивалися камінням та феєрверками, а також будували імпровізовані барикади.

Протестувальники – в основному чоловіки, але також декілька жінок – використовували мішки, відра і металеві загородження для будівництва барикад.

Близько 2.00 акції в Мінську завершилися.











































Один чоловік загинув на барикадах: як пройшла друга ніч протестів у Білорусі / 11 фотографий

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Жертви, постраждалі та затримані

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що під час протестів у Мінську близько 23.00 загинув чоловік. За заявою правоохоронців, у чоловіка вибухнув у руці непізнаний вибуховий пристрій.

У мережі опубліковано безліч відео з прикладами побиття протестувальників.

У міліції не змогли сказати, скількох людей було поранено в сутичках у понеділок.

У білоруських Telegram-каналах регулярно з’являлися повідомлення про те, що комусь потрібна допомога.

Також невідомо, скількох людей затримали в ніч вівторка.

Другий день протестів

Протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента. Тисячі людей вийшли на вулиці у багатьох містах Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.

Фото: Tut.by Sputnik, NEXTA