Один чоловік загинув на барикадах: як пройшла друга ніч протестів у Білорусі

Одна людина загинула і десятки були поранені на протестах у Білорусі, під час яких вже другу ніч поспіль відбулися сутички протестувальників з ОМОНом.
У понеділок увечері тисячі людей вийшли на вулиці столиці Мінська та інших великих білоруських міст, щоб заявити, що нинішній президент Олександр Лукашенко вкрав перемогу на виборах у свого головного суперника Світлани Тихановської.
У Мінську силовики використовували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ, а демонстранти відбивалися камінням та феєрверками, а також будували імпровізовані барикади.
Протестувальники – в основному чоловіки, але також декілька жінок – використовували мішки, відра і металеві загородження для будівництва барикад.
Близько 2.00 акції в Мінську завершилися.
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Жертви, постраждалі та затримані
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що під час протестів у Мінську близько 23.00 загинув чоловік. За заявою правоохоронців, у чоловіка вибухнув у руці непізнаний вибуховий пристрій.
У мережі опубліковано безліч відео з прикладами побиття протестувальників.
У міліції не змогли сказати, скількох людей було поранено в сутичках у понеділок.
У білоруських Telegram-каналах регулярно з’являлися повідомлення про те, що комусь потрібна допомога.
Також невідомо, скількох людей затримали в ніч вівторка.
Другий день протестів
Протести у Білорусі розпочалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента. Тисячі людей вийшли на вулиці у багатьох містах Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.