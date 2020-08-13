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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратись на посаду, однак білоруси не повірили у легітимність підрахунку голосів.

За попередніми результатами, Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Тихановська – 10,09%.

Другу ніч поспіль протестувальники висловлюють свою незгоду з фальсифікацією виборів – влада направила туди ОМОН та дозволили їм стріляти у мітингуючих.

Одна людина загинула, десятки травмовані – інших тимчасово ув’язнюють.

11 серпня вранці стало відомо, що Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.

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11:51 - 13 серпня

Актор і соліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето підтримав людей, які виходять на протести у Білорусі.

У своєму Instagram у сторіс він опублікував серію фото з протестувальниками. Підписав її він дуже лаконічно:

– Ми з тобою, Білорусь!

/ 5 фотографий

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11:35 - 13 серпня

На протести у Білорусі досі продовжують виходити люди. Зокрема, у Мінську водії влаштували автопротест.

Мета такої акції полягає в тому, щоб потік авто знизив швидкість до 20-30 км/год. Але силовики намагаються придушити будь-які подібні ініціативи.

Зокрема, на одному з відео видно, як поліція притиснула автомобіль до узбіччя і почала бити по ньому кийками. Водій у цей момент перебував у салоні. Однак його силоміць витягли, почали бити кийками, забрали і повезли у відділок.

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10:31 - 13 серпня
У Мінську провели обшук в квартирі правозахисниці, у якої зупинялися раніше затримані українці

Правоохоронці Білорусі провели обшук в квартирі правозахисниці Тетяни Ревяко, у якої зупинялися затримані раніше українські волонтери Костянтин Реуцький і Євген Васильєв.

Обшук проводив Слідчий комітет, він тривав півгодини. Вилучили комп’ютер Реуцького, комп’ютер Тетяни Ревяко і паспорт Васильєва.

Місцезнаходження українських громадян поки невідоме.

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09:40 - 13 серпня

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08:48 - 13 серпня

У Мінську дівчата шикуються у ланцюги солідарності.

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08:26 - 13 серпня

Білоруська письменниця і лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич закликала чинного президента Олександра Лукашенка піти у відставку:

– Йди, поки не пізно, поки ти не кинув людей у ​​страшну прірву, у безодню громадянської війни. Забирайся. Нікому не потрібен Майдан, нікому не потрібна кров.

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08:15 - 13 серпня
Держсекретар США Майк Помпео прокоментував можливі санкції проти Білорусі

Коментуючи можливість запровадження санкцій з боку США через протести в Білорусі, зокрема припинення постачання нафти, Майк Помпео запевнив, що розглядатимуть різні варіанти.

– Я певен, що ми розглянемо всі варіанти. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо поставок – це ще тільки належить визначити.

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00:35 - 13 серпня

У Білорусі відкрили кримінальну справу щодо затриманих у Мінську українських волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва — щодо масових заворушень 10-12 серпня.

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23:46 - 12 серпня
Відразу декілька білоруських журналістів, які працюють на державних телеканалах, оголосили про своє звільнення через незгоду з тим, що діється у країні.

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23:44 - 12 серпня

На знак протесту у Білорусі військові і силовики запустили флешмоб: вони викидають свою форму і відзнаки до сміттєвих баків.

Таким жестом вони хочуть присоромити товаришів з ОМОН, які розганяли мітингувальників у Мінську.

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