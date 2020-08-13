Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратись на посаду, однак білоруси не повірили у легітимність підрахунку голосів.
За попередніми результатами, Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Тихановська – 10,09%.
Другу ніч поспіль протестувальники висловлюють свою незгоду з фальсифікацією виборів – влада направила туди ОМОН та дозволили їм стріляти у мітингуючих.
Одна людина загинула, десятки травмовані – інших тимчасово ув’язнюють.
11 серпня вранці стало відомо, що Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.
Актор і соліст гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето підтримав людей, які виходять на протести у Білорусі.
У своєму Instagram у сторіс він опублікував серію фото з протестувальниками. Підписав її він дуже лаконічно:
– Ми з тобою, Білорусь!
На протести у Білорусі досі продовжують виходити люди. Зокрема, у Мінську водії влаштували автопротест.
Мета такої акції полягає в тому, щоб потік авто знизив швидкість до 20-30 км/год. Але силовики намагаються придушити будь-які подібні ініціативи.
Зокрема, на одному з відео видно, як поліція притиснула автомобіль до узбіччя і почала бити по ньому кийками. Водій у цей момент перебував у салоні. Однак його силоміць витягли, почали бити кийками, забрали і повезли у відділок.
Правоохоронці Білорусі провели обшук в квартирі правозахисниці Тетяни Ревяко, у якої зупинялися затримані раніше українські волонтери Костянтин Реуцький і Євген Васильєв.
Обшук проводив Слідчий комітет, він тривав півгодини. Вилучили комп’ютер Реуцького, комп’ютер Тетяни Ревяко і паспорт Васильєва.
Місцезнаходження українських громадян поки невідоме.
У Мінську дівчата шикуються у ланцюги солідарності.
Білоруська письменниця і лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич закликала чинного президента Олександра Лукашенка піти у відставку:
– Йди, поки не пізно, поки ти не кинув людей у страшну прірву, у безодню громадянської війни. Забирайся. Нікому не потрібен Майдан, нікому не потрібна кров.
Коментуючи можливість запровадження санкцій з боку США через протести в Білорусі, зокрема припинення постачання нафти, Майк Помпео запевнив, що розглядатимуть різні варіанти.
– Я певен, що ми розглянемо всі варіанти. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо поставок – це ще тільки належить визначити.
У Білорусі відкрили кримінальну справу щодо затриманих у Мінську українських волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва — щодо масових заворушень 10-12 серпня.
На знак протесту у Білорусі військові і силовики запустили флешмоб: вони викидають свою форму і відзнаки до сміттєвих баків.
Таким жестом вони хочуть присоромити товаришів з ОМОН, які розганяли мітингувальників у Мінську.