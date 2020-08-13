Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте спробував переобратись на посаду, однак білоруси не повірили у легітимність підрахунку голосів.

За попередніми результатами, Лукашенко набрав 80,08% голосів, а Тихановська – 10,09%.

Другу ніч поспіль протестувальники висловлюють свою незгоду з фальсифікацією виборів – влада направила туди ОМОН та дозволили їм стріляти у мітингуючих.

Одна людина загинула, десятки травмовані – інших тимчасово ув’язнюють.

11 серпня вранці стало відомо, що Тихановська покинула Білорусь та переїхала у Литву.