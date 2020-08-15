Потрібно дзвонити Путіну: Лукашенко попередив Росію про “загрозу протестів”

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що під мирними протестами у країні приховується зовнішнє втручання у ситуацію в країні.

За його словами, “агресія” проти Білорусі загрожує також і Росії.

– Потрібно зв’язатися з Путіним (президентом РФ Володимиром Путіним. – Ред.), тому що це вже загроза не тільки Білорусі, – сказав Лукашенко у суботу.

Президент закликав “захистити” Білорусь, тому що “хвиля покотиться далі”.

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Протести у Білорусі

Після виборів президента 9 серпня лідер опозиції Світлана Тихановська вивела своїх прихильників на вулиці, щоб мирно закликати нинішнього президента Олександра Лукашенка визнати фальсифікацію виборів і піти з посади.

Під час масових акцій протесту в Білорусі учасників мітингу били, катували та принижували силовики. Для розгону антиурядових демонстрацій поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ.

14 серпня президент Олександр Лукашенко заявив, що “до країни понаїхали” найманці, зокрема, з України.

Президент України Володимир Зеленський відповів Лукашенку, що втручання України у внутрішні процеси в Білорусі точно не було.

Глави МЗС ЄС заявили, що не визнають результати виборів і починають роботу над точковими санкціями проти керівництва Білорусі.

Зі свого боку президент Росії Володимир Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах.

Фото: Кремль