Президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен був виступити зі зверненням до робітників раніше. Таку думку висловив колишній глава СРСР Михайло Горбачов.

Крім того, він зазначив, що в ситуації в Білорусі відчувається вплив з-за кордону.

– Лукашенко за підтримкою звернувся до робітників промислових підприємств. Але, здається, пізно.

Михайло Горбачов також зазначив, що свого часу залишив посаду, щоб уникнути розколу і внутрішньої війни в країні. За його словами, це дозволило також уникнути кровопролиття і громадянської війни.

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Однак він додав, що ситуація в Білорусі вимагає аналізу і в ній потрібно розбиратися.

Протести у Білорусі 2020 почалися ввечері 9 серпня. За тиждень, 16 серпня, Олександр Лукашенко зібрав у Мінську власний “антимайдан”. У столицю зігнали бюджетників – чиновників, робочих і силовиків.

Тоді він заявив, що навіть після смерті не дозволить віддати країну і спростував інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

Джерело: Комсомольська правда