Президент Беларуси Александр Лукашенко должен был выступить с обращением к рабочим раньше. Такое мнение высказал бывший глава СССР Михаил Горбачев.

Кроме того, он отметил, что в ситуации в Беларуси ощущается влияние из-за границы.

— Лукашенко при поддержке обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно.

Михаил Горбачев также отметил, что в свое время покинул должность, чтобы избежать раскола и внутренней войны в стране. По его словам, это позволило также избежать кровопролития и гражданской войны.

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Однако он добавил, что ситуация в Беларуси требует анализа и в ней нужно разбираться.

Протесты в Беларуси 2020 начались вечером 9 августа. Через неделю, 16 августа, Александр Лукашенко собрал в Минске собственный “антимайдан”. В столицу согнали бюджетников — чиновников, рабочих и силовиков.

Тогда он заявил, что даже после смерти не разрешит отдать страну и опроверг информацию о фальсификации результатов выборов.

Источник: Комсомольская правда