Президент Беларуси Александр Лукашенко должен был выступить с обращением к рабочим раньше. Такое мнение высказал бывший глава СССР Михаил Горбачев.
Кроме того, он отметил, что в ситуации в Беларуси ощущается влияние из-за границы.
— Лукашенко при поддержке обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно.
Михаил Горбачев также отметил, что в свое время покинул должность, чтобы избежать раскола и внутренней войны в стране. По его словам, это позволило также избежать кровопролития и гражданской войны.
Читайте: Протесты в Беларуси онлайн
Однако он добавил, что ситуация в Беларуси требует анализа и в ней нужно разбираться.
Протесты в Беларуси 2020 начались вечером 9 августа. Через неделю, 16 августа, Александр Лукашенко собрал в Минске собственный “антимайдан”. В столицу согнали бюджетников — чиновников, рабочих и силовиков.
Тогда он заявил, что даже после смерти не разрешит отдать страну и опроверг информацию о фальсификации результатов выборов.
Источник: Комсомольская правда