Через пандемію коронавірусу Всесвітній економічний форум в Давосі перенесли з зими на літо 2021 року.

Керуючий директор Всесвітнього економічного форуму WEF в Давосі Алоїс Цвінггі підтвердив цю інформацію в ефірі радіостанції Radio Südostschweiz.

– Рішення далося нелегко, оскільки світовим лідерам потрібно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати Велике перезавантаження в епоху після Covid-19. Однак, на думку експертів, в січні не вдасться організувати це безпечно, – йдеться на сайті Форуму.

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Точну дату проведення організатори повідомлять пізніше.

Форум у Давосі

Всесвітній економічний форум – це швейцарська неурядова організація, яка запрошує на зустрічі в Давосі провідних керівників бізнесу, політичних лідерів, провідних мислителів і журналістів.

Предметом обговорення є найбільш гострі світові проблеми, зокрема охорона здоров’я та охорона навколишнього середовища.

Джерело: Weforum