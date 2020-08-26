Из-за пандемии коронавируса Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с зимы на лето 2021 года.

Управляющий директор Всемирного экономического форума WEF в Давосе Алоис Цвингги подтвердил эту информацию в эфире радиостанции Radio Südostschweiz.

— Решение далось нелегко, поскольку мировым лидерам нужно собраться вместе, чтобы разработать совместный путь восстановления и сформировать Большую перезагрузку в эпоху после Covid-19. Однако, по мнению экспертов, в январе не удастся организовать это безопасно, — говорится на сайте Форума.

Читайте: Давос 2020: главные итоги форума и чем удивила Украина

Точную дату проведения организаторы сообщат позже.

Форум в Давосе

Всемирный экономический форум — это швейцарская неправительственная организация, которая приглашает на встречи в Давосе ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, ведущих мыслителей и журналистов.

Предметом обсуждения является наиболее острые мировые проблемы, в частности здравоохранение и охрана окружающей среды.

Источник: Weforum

