Форум в Давосе перенесли на лето 2021
Из-за пандемии коронавируса Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с зимы на лето 2021 года.
Управляющий директор Всемирного экономического форума WEF в Давосе Алоис Цвингги подтвердил эту информацию в эфире радиостанции Radio Südostschweiz.
— Решение далось нелегко, поскольку мировым лидерам нужно собраться вместе, чтобы разработать совместный путь восстановления и сформировать Большую перезагрузку в эпоху после Covid-19. Однако, по мнению экспертов, в январе не удастся организовать это безопасно, — говорится на сайте Форума.
Читайте: Давос 2020: главные итоги форума и чем удивила Украина
Точную дату проведения организаторы сообщат позже.
Форум в Давосе
Всемирный экономический форум — это швейцарская неправительственная организация, которая приглашает на встречи в Давосе ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, ведущих мыслителей и журналистов.
Предметом обсуждения является наиболее острые мировые проблемы, в частности здравоохранение и охрана окружающей среды.
Источник: Weforum