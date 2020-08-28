Лікарі клініки Шаріте в Берліні, де проходить лікування російський опозиціонер Олексій Навальний, запросили допомогу військових фахівців Німеччини і Британії в області токсикології.
Медики попросили допомоги у військовій лабораторії фармацевтики і токсикології в Мюнхені, яка спеціалізується на отрутах і хімічній зброї.
Також вони звернулися до фахівців британської оборонної науково-технологічної лабораторії в Портон-Дауні.
Читайте: Німеччина вважає отруєння Навального досить ймовірним
Вона відома тим, що її працівники розслідували отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.
Отруєння Навального
20 серпня Олексій Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська, коли він летів з Томська в Москву.
Політик впав у кому, а російські лікарі повідомили про можливе порушення обміну речовин, в результаті чого у Навального погіршився стан.
Зараз російський політик знаходиться в німецькій клініці Шаріте, яка розташована в Берліні.
24 серпня підтвердили версію отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази.
Станом на 28 серпня Навальний перебуває в комі в стабільному стані.
Джерело: Der Spiegel