Лікарі клініки Шаріте в Берліні, де проходить лікування російський опозиціонер Олексій Навальний, запросили допомогу військових фахівців Німеччини і Британії в області токсикології.

Медики попросили допомоги у військовій лабораторії фармацевтики і токсикології в Мюнхені, яка спеціалізується на отрутах і хімічній зброї.

Також вони звернулися до фахівців британської оборонної науково-технологічної лабораторії в Портон-Дауні.

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Вона відома тим, що її працівники розслідували отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

Отруєння Навального

20 серпня Олексій Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська, коли він летів з Томська в Москву.

Політик впав у кому, а російські лікарі повідомили про можливе порушення обміну речовин, в результаті чого у Навального погіршився стан.

Зараз російський політик знаходиться в німецькій клініці Шаріте, яка розташована в Берліні.

24 серпня підтвердили версію отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Станом на 28 серпня Навальний перебуває в комі в стабільному стані.

Джерело: Der Spiegel