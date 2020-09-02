Лабораторія Бундесверу виявила в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути із групи Новачок.

У заяві речника уряду Німеччини Штефана Зайберта йдеться, що країна тепер вимагає пояснень від Росії.

– З ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих від Олексія Навального. Тим самим були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи Новачок, – сказано в повідомленні.

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У зв’язку з цим МЗС Німеччини викличе посла Росії. В уряді ФРН пообіцяли проінформувати ЄС і НАТО про нові факти, пов’язані з отруєнням російського опозиціонера.

Отруєння Навального

20 серпня Олексій Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська, коли він летів з Томська в Москву.

Політик впав у кому, а російські лікарі повідомили про можливе порушення обміну речовин, в результаті чого у Навального погіршився стан.

Зараз російський політик знаходиться в німецькій клініці Шаріте, яка розташована в Берліні.

24 серпня підтвердили версію отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Станом на 28 серпня Навальний перебуває в комі в стабільному стані.