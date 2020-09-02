Лабораторія Бундесверу виявила в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути із групи Новачок.
У заяві речника уряду Німеччини Штефана Зайберта йдеться, що країна тепер вимагає пояснень від Росії.
– З ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих від Олексія Навального.
Тим самим були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи Новачок, – сказано в повідомленні.
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У зв’язку з цим МЗС Німеччини викличе посла Росії. В уряді ФРН пообіцяли проінформувати ЄС і НАТО про нові факти, пов’язані з отруєнням російського опозиціонера.
Отруєння Навального
20 серпня Олексій Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська, коли він летів з Томська в Москву.
Політик впав у кому, а російські лікарі повідомили про можливе порушення обміну речовин, в результаті чого у Навального погіршився стан.
Зараз російський політик знаходиться в німецькій клініці Шаріте, яка розташована в Берліні.
24 серпня підтвердили версію отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази.
Станом на 28 серпня Навальний перебуває в комі в стабільному стані.