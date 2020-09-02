Протягом наступного десятиліття Китай подвоїть приблизно 200 ядерних боєголовок, які він має наразі.

Про це йдеться в річному звіті Пентагону.

– Протягом наступного десятиліття запаси ядерних боєголовок Китаю – які наразі оцінюються на рівні 200 одиниць – за прогнозами, збільшаться мінімум удвічі, оскільки Китай розширює і модернізує свої ядерні сили, – зазначено в звіті.

У загальній чисельності збройних сил кількість боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет Китаю, здатних створити загрозу для США, зросте до 200 за наступні п’ять років.

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У Міноборони США попередили, що Китай, що розвиває технології доставки ядерної зброї на стратегічних бомбардувальниках, зможе запускати ядерні ракети з землі, повітря і моря.

Водночас США турбує більше демонстрація Пекіном планів посилення військової сили, ніж наміри китайський військових збільшити ядерний потенціал.

Ядерна угода з Росією у Китаєм

Сполучені Штати Америки хочуть домовитися з Російською Федерацією і Китаєм про обмеження всіх ядерних озброєнь.

Влада США сподівається залучити Китай до переговорів щодо контролю над ядерним озброєнням, аби укласти тристоронню угоду.