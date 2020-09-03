Отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального не було.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями,у них-нова фішка з’явилася. Знову новачок, знову отруєння, – сказав він.

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За його словами, радіоелектронна військова розвідка Білорусі перехопила розмову Варшави з Берліном.

– І ми перехопили цікаву розмову, яка чітко говорить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було,- сказав Лукашенко.

Отруєння Навального

20 серпня Олексій Навальний з отруєнням був госпіталізований з аеропорту Омська. Він летів на рейсі Томськ-Москва.

Навальний впав у кому і був доставлений в лікарню Омська. Пізніше його евакуювали до Німеччини. Зараз він проходить лікування в клініці Шаріте в Берліні.

Навальний досі перебуває в комі в стабільному стані.

2 вересня лабораторія Бундесверу виявила в його аналізах сліди отрути з групи Новачок.

Україна закликала міжнародну громадськість ввести санкції проти РФ за те, що влада продовжує наступ на демократію і права людини в країні і закордоном.