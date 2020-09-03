Отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального не было.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять Новичок, опять отравление, — сказал он.

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По его словам, радиоэлектронная военная разведка Беларуси перехватила разговор Варшавы с Берлином.

— И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было,- сказал Лукашенко.

Отравление Навального

20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска. Он летел на рейсе Томск-Москва.

Навальный впал в кому и был доставлен в больницу Омска. Позже его эвакуировали в Германию. Сейчас он проходит лечение в клинике Шарите в Берлине.

Навальный до сих пор находится в коме в стабильном состоянии.

2 сентября лаборатория Бундесвера обнаружила в его анализах следы яда из группы Новичок.

Украина призвала международную общественность ввести санкции против РФ за то, что власти продолжают наступление на демократию и права человека в стране и заграницей.