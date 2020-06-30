Через негоду на вихідних Маріуполь затопило. Рятувальники ліквідували наслідки зливи, вони опублікували фото постраждалих від дощу вулиць міста.

Працівники ДСНС відкачали 205 кубометрів води та прибрали 28 дерев.

– Проведено відкачку дощової води із цокольного поверху п’ятиповерхового житлового будинку та з приміщень дев’яти приватних житлових будинків, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Негода в Україні залишила без світла 35 населених пунктів

Крім того, рятувальники допомогли п’ятьом автомобілістам, транспортні засоби яких не могли рухатися через скупчення води та обвалені конструкції.

Загиблих та постраждалих через негоду у Маріуполі немає.











Маріуполь затопило – фото наслідків зливи / 3 фотографии

29 червня негода в Україні перемістилася із західних регіонів на схід та вдарила по Маріуполю.

Через сильні зливи у місті затопило вулиці, а пориви вітру повалили дерева.

Негода у Маріуполі паралізувала рух транспорту та спровокувала ДТП.