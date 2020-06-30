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Факти / Надзвичайні події

Маріуполь затопило – фото наслідків зливи

Через негоду на вихідних Маріуполь затопило. Рятувальники ліквідували наслідки зливи, вони опублікували фото постраждалих від дощу вулиць міста.

Працівники ДСНС відкачали 205 кубометрів води та прибрали 28 дерев.

– Проведено відкачку дощової води із цокольного поверху п’ятиповерхового житлового будинку та з приміщень дев’яти приватних житлових будинків, – йдеться у повідомленні.

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Крім того, рятувальники допомогли п’ятьом автомобілістам, транспортні засоби яких не могли рухатися через скупчення води та обвалені конструкції.

Загиблих та постраждалих через негоду у Маріуполі немає.

  • Маріуполь затопило - фото наслідків зливи
  • Маріуполь затопило - фото наслідків зливи
  • Маріуполь затопило - фото наслідків зливи
  • Маріуполь затопило - фото наслідків зливи
  • Маріуполь затопило - фото наслідків зливи
  • Маріуполь затопило - фото наслідків зливи
Маріуполь затопило – фото наслідків зливи / 3 фотографии

29 червня негода в Україні перемістилася із західних регіонів на схід та вдарила по Маріуполю.

Через сильні зливи у місті затопило вулиці, а пориви вітру повалили дерева.

Негода у Маріуполі паралізувала рух транспорту та спровокувала ДТП.

Джерело: ДСНС

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