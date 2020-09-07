На протестах у Мінську був затриманий член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Єгоров. Його місцезнаходження поки не встановлено.

Єгорова затримали вдень. Обставини його затримання не називають.

Координаційна рада білоруської опозиції – це недержавний представницький орган, створений з метою організації процесу передачі влади і забезпечення згоди в суспільстві, захисту суверенітету і незалежності Республіки Білорусь.

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Вони не визнають результати президентських виборів 9 серпня 2020 року, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко.

Протести у Білорусі

Уже 30 день у Білорусі тривають протести через переобрання Олександра Лукашенка президентом.

Люди продовжують виходити на вулиці, попри розгони, затримання і побиття.

6 вересня на черговий Марш єднання вийшли понад 100 тис. білорусів. Влада зустріла їх БТР і водометами біля Палацу незалежності.

Джерело: Координаційна рада