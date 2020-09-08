Члена Координаційної ради Білорусі та лідера штабу Віктора Бабарика Марію Колесникову в понеділок, 7 вересня, захопили в центрі Мінська невідомі люди.

Білоруських опозиціонерів Кравцова і Родненкова посадили в одну машину, а потім до них силою привели Колесникову.

Про це Кравцов і Родненков розповіли на прес-конференції в Києві.

– Її заштовхали на заднє сидіння автомобіля, вона кричала, що нікуди не поїде. У машині на передньому сидінні вона побачила свій паспорт, порвала його і викинула за вікно, – кажуть соратники Колесникової.

Кравцов зазначив, що вважає, що Марія Колесникова зробила дуже розумно, розірвавши свій паспорт.

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У Колесникової відібрали паспорт ще при затриманні, тому після того, як вона порвала документ, втратила можливість перетнути кордон з Україною.

– Марія Колесникова вийшла через вікно задніх дверей ногами вперед і пішла по проїжджій частині в сторону Білорусі. Далі до неї підійшли люди, які її повели. Потім її посадили в сріблястий мікроавтобус, в якому вона їхала до цього. Далі ми не знаємо, що відбувалося, – кажуть опозиціонери.

Водночас штаб колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика повідомив, що Марія Колесникова зараз затримана і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні.

Однак президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колесникову викинули з машини її колеги-опозиціонери.