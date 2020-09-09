У Греції навколо Афін сталися лісові пожежі

У середу, 9 вересня, в Греції навколо Афін сталися лісові пожежі. Також вони спостерігаються і в інших районах країни.

За інформацією рятувальників, для контролю ситуації задіяно авіацію.

Пожежі виникли в лісах, чагарниках, оливкових гаях і виноградниках. Така ситуація спостерігається в районі Феріз недалеко від Калівії.

У боротьбі з пожежами за останній час були задіяні 180 рятувальників.

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Через високу пожежну небезпеку жителям довколишніх районів Афін влада наказала покинути свої будинки і перечекати на пляжі.

Також наголошується, що зараз немає проїзду до археологічних розкопок Сунион.

Пожежі в Каліфорнії

Щонайменше шестеро людей загинули і 63 отримали поранення в результаті пожежі в Каліфорнії. Гасіння та евакуація людей ускладнюється через епідемію Covid-19.

Причиною пожеж у Каліфорнії стали понад 12 тис. ударів блискавок. У штаті весь тиждень фіксували рекордно високі температури повітря.

Джерело: Ekathimerini