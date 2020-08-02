7,8 тис. людей евакуювали в американській Каліфорнії через масштабні лісові пожежі.

Нині горить 4,8 тис. га, людей виселили з 2 586 будинків в окрузі Ріверсайд. Постраждалих поки немає.

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Лісові пожежі розпочалися 31 липня.











Пожежа у Каліфорнії: евакуювали 7,8 тис. мешканців міста / 3 фотографии

У місцевих готелях і середній школі міста Бомонт створені центри евакуації.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 – The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained. Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020

Пожежі у Сибіру

Пожежі в Сибіру на початку липня виникли на площі в 1,8 млн га. Горіли важкодоступні райони Якутії, Магаданського краю і Чукотки. Дим від вогню дійшов до Північного полюса.

Червень в Сибіру виявився найспекотнішим за всю історію спостережень. Температура повітря в деяких регіонах досягала +38°С.

Джерело: CNN, Riverside County Fire Department

Фото: cristina