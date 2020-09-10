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Факти / Світ

США отримають вакцину від Covid-19, незважаючи на проблеми AstraZeneca – Білий дім

У США впевнені, що отримають вакцину від коронавірусу до кінця 2020 року.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макінані.

За її словами, на отримання вакцини не вплине призупинення випробувань AstraZeneca.

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Макінані заявила, що над винаходом вакцини ще працюють компанії Pfizer і Moderna.

AstraZeneca призупинила випробування вакцини

9 вересня фармкомпанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію у одного з добровольців.

Вакцина AstraZeneca є однією з трьох коронавірусних вакцин, що знаходяться на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.

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