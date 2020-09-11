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Хакери з Росії, Китаю й Ірану націлені на Трампа і Байдена – Microsoft

Компанія Microsoft заявила, що російські хакери, які зламали кампанію Демократичної партії 2016 року, знову активізувалися.

Хакери, пов’язані з Росією, Китаєм і Іраном, намагаються відстежувати людей і групи, причетні до президентських виборів в США в 2020 році.

У заяві Microsoft йдеться, що російські хакери з групи Strontium атакували понад 200 організацій, багато з яких пов’язані з політичними партіями США – як республіканцями, так і демократами.

Ті самі кібератаки націлилися на британські політичні партії, повідомила Microsoft, не уточнивши, які саме.

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Найімовірніше йдеться про хакерські групи Strontium (Стронцій) з Росії, Zirconium (Цирконій) з Китаю і Phosphorus (Фосфор) з Ірану.

Microsoft закликала збільшити федеральне фінансування захисту цифрової інфраструктури для захисту демократії і права людей на голосування.

Це вже не перший випадок, коли хакери з РФ атакують різні організації.

Європейський Союз стурбований активністю Росії в кіберпросторі і готовий відповідати санкціями проти конкретних осіб і організацій.

Дії представників країни можуть бути небезпечними для держустанов і організації країн.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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