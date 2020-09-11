Компанія Microsoft заявила, що російські хакери, які зламали кампанію Демократичної партії 2016 року, знову активізувалися.
Хакери, пов’язані з Росією, Китаєм і Іраном, намагаються відстежувати людей і групи, причетні до президентських виборів в США в 2020 році.
У заяві Microsoft йдеться, що російські хакери з групи Strontium атакували понад 200 організацій, багато з яких пов’язані з політичними партіями США – як республіканцями, так і демократами.
Ті самі кібератаки націлилися на британські політичні партії, повідомила Microsoft, не уточнивши, які саме.
Читайте: Росія намагалася викрасти дані про розробку вакцини проти Covid-19 – Лондон
Найімовірніше йдеться про хакерські групи Strontium (Стронцій) з Росії, Zirconium (Цирконій) з Китаю і Phosphorus (Фосфор) з Ірану.
Microsoft закликала збільшити федеральне фінансування захисту цифрової інфраструктури для захисту демократії і права людей на голосування.
Це вже не перший випадок, коли хакери з РФ атакують різні організації.
Європейський Союз стурбований активністю Росії в кіберпросторі і готовий відповідати санкціями проти конкретних осіб і організацій.
Дії представників країни можуть бути небезпечними для держустанов і організації країн.