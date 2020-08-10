Європейський Союз стурбований активністю РФ у кіберпросторі і готовий відповідати санкціями проти конкретних осіб і організацій.
Дії представників країни можуть бути небезпечними для держустанов і організації країн.
– ЄС неодноразово озвучував цю стурбованість високопоставленим російським співрозмовникам, – заявив посол ЄС у РФ Маркус Едерер.
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ЄС вже застосував режим кіберсанкцій проти фізичних та юридичних осіб. Зокрема, проти декількох російських фізосіб і однієї державноїо юридичної особи.
Їх спіймали на кібератаці на Організацію із заборони хімічної зброї, яка розташована у Нідерландах.
Хакерські атаки РФ
Російські хакери намагаються незаконним шляхом добути інформацію про розробку вакцини проти коронавірусу.
Спроби зламання систем компаній фіксувалися у США, Великій Британії та Канаді.
У Кремлі спростовують подібні заяви.