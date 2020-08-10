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У кіберпросторі активізувались хакери з РФ, ЄС погрожує санкціями

Європейський Союз стурбований активністю РФ у кіберпросторі і готовий відповідати санкціями проти конкретних осіб і організацій.

Дії представників країни можуть бути небезпечними для держустанов і організації країн.

– ЄС неодноразово озвучував цю стурбованість високопоставленим російським співрозмовникам, – заявив посол ЄС у РФ Маркус Едерер.

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ЄС вже застосував режим кіберсанкцій проти фізичних та юридичних осіб. Зокрема, проти декількох російських фізосіб і однієї державноїо юридичної особи.

Їх спіймали на кібератаці на Організацію із заборони хімічної зброї, яка розташована у Нідерландах.

Хакерські атаки РФ

Російські хакери намагаються незаконним шляхом добути інформацію про розробку вакцини проти коронавірусу.

Спроби зламання систем компаній фіксувалися у США, Великій Британії та Канаді.

У Кремлі спростовують подібні заяви.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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