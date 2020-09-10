Є високий шанс, що влада РФ наказала отруїти Навального – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що існує “високий шанс”, що головного опозиціонера Росії Олексія Навального отруїли за наказом високопоставлених російських чиновників.

– І коли люди бачать спробу отруїти опозиціонера і усвідомлюють, що існує високий шанс того, що наказ дійсно виходив від високопоставлених російських чиновників, я думаю, що це погано для росіян, – сказав він.

Помпео повторив, що США та їхні європейські союзники хочуть, щоб Росія “притягнула до відповідальності винних”, і заявив, що Вашингтон також спробує встановити причетних.

– Це те, на що ми будемо дивитися, оцінювати і робити все від нас залежне, щоб зробити все можливе, щоб знизити ризик того, щоб подібні речі повторилися, – сказав держсекретар США.

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Отруєння Навального – що відомо

Олексій Навальний, який перебуває на лікуванні в берлінській лікарні, був доставлений до Німеччини після того, як минулого місяця йому стало зле в літаку в Росії.

Німецькі лікарі виявили, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною Новачок.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що тести у військовій лабораторії “однозначно виявили” отруєння, і назвала цю справу “замахом на вбивство”.

У G7 засудили “підтверджене отруєння” Навального і заговорили про санкції.

Росія зі свого боку звинуватила Захід у “необґрунтованих нападах на Росію”.