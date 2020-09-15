Президентська виборча кампанія у США у самому розпалі. Попри пандемію коронавірусу основні кандидати, нинішній господар Білого дому Дональд Трамп та екс віце-президент Джо Байден, активно мітингують і зустрічаються з виборцями.

Байден на відміну від Трампа проводить обмежені зустрічі з виборцями із дотриманням соціальної дистанції та критикує президента за провал антикоронавірусної політики.

Так Байден відреагував на зізнання Трампа, що той навмисно приховував масштаби коронавірусу від американців.

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Намагаючись врятувати репутацію, Трамп пообіцяв якнайшвидше створити вакцину – може, ще до дня голосування. Цим він шокував науковців, адже попереду ще багато випробувань.

До останього інтригою залишалось, чи будуть дебати між кандидатами. Через пандемію не могли знайти місце для їх проведення. Дебати в США організовують вже рівно 60 років. З моменту словесного поєдинку між Ніксоном та Кеннеді.

Після довгих пошуків для дебатів Трампа та Байдена місце все ж таки знайшли. Щоправда деякі соратники екс-віце-президента радять йому не вступати у словесну перепалку з Трампом. Кажуть, що той буде вести себе агресивно.

За останніми соцопитуваннями американці віддають поки перевагу на виборах Байдену. Але розрив між кандидатами невеликий – від 2% до 8%. Втім, подібна ситуація була й напередодні виборів 2016 року.

Тоді також під час голосування Гіларі Клінтон підтримували більше виборців, ніж Дональда Трампа. Але, попри розрив майже у 3 млн голосів, все одно Клінтон програла.

За американською виборчою системою, куди важливіше перемогти окремо в кожному штаті. Зараз битва за шість регіонів, де виборці все ще вагаються.

До того ж, Трамп має високу підтримку в промислових та густонаселених регіонах. Попри кризу йому вдалось утримати американську економіку. А на скандали, які не вщухають навколо Трампа, у його виборця схоже виробився імунітет.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що у разі повторної перемоги у Трампа розв’яжуться руки і система може дати тріщину.

У такому разі можливий найгірший сценарій, аж до виходу США із НАТО – вважає екс-посол. Трамп давно говорить про те що Штати дарма фінансують безпеку інших країн.

Руйнуючи НАТО Трамп втілюватиме у життя давню мрію Путіна. Тому й не дивно, що кампанію чинного президента, як і в 2016 році, активно підтримує Кремль – за допомогою російських хакерів, які викрадають персональні дані виборців.

А ще роблять інформаційні вкиди в соцмережі, які змушують сваритися американців один з одним.

Днями компанія Microsoft заявила, що хакери атакували консалтингову фірму, яка працює на опонента Трампа – Байдена. Напад вдалось відбити, цього разу американці виявилися краще захищеними.

До санкційного списку цього тижня потрапив і народний депутат України Андрій Деркач. Тільки вже не за хакерські атаки, а за втручання в американські вибори.

Ще навесні він оприлюднив плівки із нібито переговорами колишнього віце-президента США Джо Байдена та пятого президента Петра Порошенка. Начебто американський чиновник тиснув на українську владу через кадрові призначення. Але Мінфін США в цих плівках розгледів зовсім інше.

Україна потрапила до епіцентру передвиборних пристрастей вже не вперше. Той же Трамп намагався використати українську карту для компромату на свого опонента Байдена. Втім, спроба була невдалою. Це обернулось проти нього самого – над американським президентом нависла загроза імпічменту.

Вибори президента США заплановані на першу неділю листопада. Через пандемію коронавірусу більшість американців планують голосувати за допомогою пошти – тобто не приходити на дільниці, а надсилати свої бюлетені.

Трамп вже заявив про можливі фальшування. А Гіларі Клінтон порадила Байдену у разі офіційного програшу не поспішати визнавати свою поразку. Тож, після президентських виборів на США можуть очікувати численні суди та перерахунки голосів.

Боротьба за владу у найпотужнішій країні світу жорстка і почасти брудна. Байден чи Трамп – це два різних світогляди. І від того, хто переможе на виборах залежить не тільки майбутнє Америки, а й безпека всього світу.

В команду Байдена увійшов його колишній суперник по праймеріз

Кандидат в президенти США Джо Байден включив в свій передвиборчий штаб колишнього суперника по праймеріз екс-мера міста Саут-Бенд (штат Індіана) Пітера Буттіджіча. Він в команді перехідного періоду.

Пітер Буттіджіч також був включений до консультаційної ради разом з колишнім заступником генпрокурора Саллі Йейтс і екс-радником президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.

За словами соратника Байдена Теда Кайфмана, він зможе допомагати з вирішенням нагальних питань.