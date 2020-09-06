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Вибори в США: в команду Байдена увійшов його колишній суперник по праймеріз

Кандидат в президенти США Джо Байден включив в свій передвиборчий штаб колишнього суперника по праймеріз екс-мера міста Саут-Бенд (штат Індіана) Пітера Буттіджіча.

Він в команді перехідного періоду.

Пітер Буттіджіч також був включений до консультаційної ради разом з колишнім заступником генпрокурора Саллі Йейтс і екс-радником президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.

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За словами соратника Байдена Теда Кайфмана, він зможе допомагати з вирішенням нагальних питань.

Пітеру Буттіджічу 38 років. Тривалий час він був мером одного з найбільших міст штату Індіана – Саут-Бенда.

Водночас президент США Дональд Трамп попередив своїх товаришів-республіканців, що їхні опоненти з Демократичної партії можуть “вкрасти” листопадові вибори.

Трамп знову наголосив, що відправлення бюлетенів поштою може привести до фальсифікації результатів голосування.

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