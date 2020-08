Вибори у США: Трамп вважає, що з насиллям у країні можна боротися лише силою

Чинний президент США і кандидат від республіканців на пост глави держави на виборах 2020 року Дональд Трамп вважає, що зупинити насилля у містах, якими керують демократи, можна лише за допомогою сили.

Про це він завив в на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Цією заявою він відреагував на смерть мітингувальника у американському місті Портленд під час акцій протестів, спрямованих проти свавілля співробітників поліції. У цьому Трамп звинуватив мера міста Теда Вілера, який є представником демократів.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020