Вибори у США: Трамп вважає, що з насиллям у країні можна боротися лише силою

Чинний президент США і кандидат від республіканців на пост глави держави на виборах 2020 року Дональд Трамп вважає, що зупинити насилля у містах, якими керують демократи, можна лише за допомогою сили.
Про це він завив в на своїй офіційній сторінці у Twitter.
– Єдиний спосіб зупинити насилля у містах з високим рівнем злочинності, якими керують демократи, – це сила, – зазначив Дональд Трамп.
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Цією заявою він відреагував на смерть мітингувальника у американському місті Портленд під час акцій протестів, спрямованих проти свавілля співробітників поліції. У цьому Трамп звинуватив мера міста Теда Вілера, який є представником демократів.
The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020
Вибори у США
На виборах президента у США Дональда Трампа вибрали головним кандидатом від республіканської партії.
Водночас Джо Байден офіційно погодився представляти демократів.
Напередодні виборів у США пройдуть дебати між кандидатами, Трамп кілька разів пропонував Байдену зустрітися, але той відмовлявся. Наприкінці серпня він погодився. Орієнтовна дата дебатів – 29 вересня.