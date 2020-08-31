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Вибори у США: Трамп вважає, що з насиллям у країні можна боротися лише силою

Чинний президент США і кандидат від республіканців на пост глави держави на виборах 2020 року Дональд Трамп вважає, що зупинити насилля у містах, якими керують демократи, можна лише за допомогою сили.

Про це він завив в на своїй офіційній сторінці у Twitter.

– Єдиний спосіб зупинити насилля у містах з високим рівнем злочинності, якими керують демократи, – це сила, – зазначив Дональд Трамп.

Читайте: Вибори у США: Трамп офіційно погодився балотуватися від республіканців

Цією заявою він відреагував на смерть мітингувальника у американському місті Портленд під час акцій протестів, спрямованих проти свавілля співробітників поліції. У цьому Трамп звинуватив мера міста Теда Вілера, який є представником демократів.

Вибори у США

На виборах президента у США Дональда Трампа вибрали головним кандидатом від республіканської партії.

Водночас Джо Байден офіційно погодився представляти демократів.

Напередодні виборів у США пройдуть дебати між кандидатами, Трамп кілька разів пропонував Байдену зустрітися, але той відмовлявся. Наприкінці серпня він погодився. Орієнтовна дата дебатів – 29 вересня.

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