Російський опозиційний політик Олексій Навальний вперше після отруєння опублікував у соцмережі фото та зазначив, що уже самостійно дихає.

– Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використав. Дуже сподобалось. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую, – написав політик.

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Отруєння Навального

Політик Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. Тоді стало відомо, що він пам’ятає всі події того дня, коли його отруїли.

З коми Навальний вийшов 7 вересня. Однак лікарі впевнені, що психічно він майже відновився, а фізично – тільки мінімум на 90%. Майже весь період лікування політик перебуває в Берліні, там же і досліджують причини.