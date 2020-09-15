Російський опозиційний політик Олексій Навальний вперше після отруєння опублікував у соцмережі фото та зазначив, що уже самостійно дихає.
– Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам.
Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використав. Дуже сподобалось. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую, – написав політик.
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Привет, это Навальный. Скучаю по вам . Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую
Отруєння Навального
Політик Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. Тоді стало відомо, що він пам’ятає всі події того дня, коли його отруїли.
З коми Навальний вийшов 7 вересня. Однак лікарі впевнені, що психічно він майже відновився, а фізично – тільки мінімум на 90%. Майже весь період лікування політик перебуває в Берліні, там же і досліджують причини.