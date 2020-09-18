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Факти / Світ

Байден назвав Росію противником США

Кандидат на пост президента США від демократів Джо Байден назвав Росію ворогом країни.

На заході, організованому телекомпанією CNN в штаті Пенсільванія 17 вересня, ведучий запитав в учасника передвиборчоъ гонки про те, чи вважає він ворогом Росію.

– Я вважаю, що Росія – противник. Я дійсно так думаю, – відповів Байден.

Він додав, що Москву спіткає розплата, якщо її передбачуване втручання в американські вибори доведуть.

– Я не маю на увазі війну, але вони заплатять за це ціну, це буде економічна ціна, – пояснив Байден.

За словами демократа, Росія не хотіла б бачити його на посаді президента США.

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3 вересня Міністерство внутрішньої безпеки США підготувало доповідь, згідно з яким Росія нібито поширює неправдиву інформацію про психічне здоров’я Байдена.

Крім цього Джо Байден звернувся до Дональда Трампа, щоб той достроково пішов у відставку.

За словами Байдена, чинний президент США допустив безліч помилок під час боротьби з пандемією коронавірусу.

Фото: Dreamstime

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