Кіпр знову блокував санкції ЄС проти Білорусі

Представник Нікосії наклав вето на проект штрафних санкцій проти Білорусі на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС в Брюсселі 18 вересня.

Кіпрська влада пояснила свою протидію санкціям проти Білорусі, прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини.

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За їх даними, турки ведуть розвідку газу в спірних з Кіпром водах східного Середземного моря.

Списку санкцій ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів.

Але вони не можуть набрати чинності вже близько двох тижнів, бо рішення має бути ухвалено одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр накладав вето.

Санкції США проти Білорусі

Державний департамент США розглядає ведення додаткових санкцій щодо осіб, які причетні до розгону протестів у Білорусі, репресій та порушення прав людини.

Держсекретар США Майкл Помпео також закликав білоруську владу зупинити насильство та звільнити осіб, які були затримані через протести та вступити у діалог з власним суспільством.