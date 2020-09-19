Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли речовиною Новачок, розповів про свій стан.

Описав його у себе на сторінці в Instagram.

Навальний каже, що раніше він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до нього приходив доктор вчив його згадувати та писати слова.

– Це вганяло мене в розпач, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче доктор, але не розумів, де брати слова і у якому місці голови вони виникають. Як висловити своє відчай, я теж не знав і тому просто мовчав. І це я ще описую пізній етап, який сам пам’ятаю, – написав Навальний.

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Він розповів, що у нього тремтять ноги, коли він йде по сходах.

– Лікарі Шаріте рішили головну проблему – перетворили мене з технічно живої людини у того, хто має всі шанси знову стати людиною, яка вміє швидко гортати Instagram і розуміє, де ставити лайки, – додав Навальний.

Отруєння Навального

20 серпня Олексій Навальний з отруєнням було госпіталізовано з аеропорту Омська. Він летів на рейсі Томськ-Москва. Навальний впав у кому. Пізніше його евакуювали до Німеччини.

14 вересня незалежні лабораторії Франції та Швеції повідомили, що отруєння Олексія Навального сталося внаслідок речовини Новачок, яку знайшли у пробах опозиціонера.

Джерело: Олексій Навальний