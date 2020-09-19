Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли речовиною Новачок, розповів про свій стан.
Описав його у себе на сторінці в Instagram.
Навальний каже, що раніше він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти. Щоранку до нього приходив доктор вчив його згадувати та писати слова.
– Це вганяло мене в розпач, бо хоч я вже і розумів в цілому, що хоче доктор, але не розумів, де брати слова і у якому місці голови вони виникають. Як висловити своє відчай, я теж не знав і тому просто мовчав.
І це я ще описую пізній етап, який сам пам’ятаю, – написав Навальний.
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, – сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.
Він розповів, що у нього тремтять ноги, коли він йде по сходах.
– Лікарі Шаріте рішили головну проблему – перетворили мене з технічно живої людини у того, хто має всі шанси знову стати людиною, яка вміє швидко гортати Instagram і розуміє, де ставити лайки, – додав Навальний.
Отруєння Навального
20 серпня Олексій Навальний з отруєнням було госпіталізовано з аеропорту Омська. Він летів на рейсі Томськ-Москва. Навальний впав у кому. Пізніше його евакуювали до Німеччини.
14 вересня незалежні лабораторії Франції та Швеції повідомили, що отруєння Олексія Навального сталося внаслідок речовини Новачок, яку знайшли у пробах опозиціонера.
Джерело: Олексій Навальний