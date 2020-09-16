PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Отруєння Навального: Україна закликала світ продовжити тиск на РФ

Через високу ймовірність причетності Росії до отруєння політика Олексія Навального Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом продовжити тиск на РФ, щоб країна припинила загрожувати світовій безпеці.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Там зазначили, що Україна із занепокоєнням сприйняла заяву Франції про результати аналізу біологічних проб Навального. Це може свідчити про причетність Росії  до протиправних дій із застосуванням речовини з групи Новічок.

Читайте: Є високий шанс, що влада РФ наказала отруїти Навального – Помпео

У МВС додали, що відповідальні за грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані.

Отруєння Навального

Політик Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. З коми Навальний вийшов 7 вересня.

Лікарі впевнені, що психічно він майже відновився, а фізично – тільки мінімум на 90%. Майже весь період лікування політик перебуває в Берліні, там же і досліджують причини.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний вперше після отруєння опублікував у соцмережі фото та зазначив, що уже самостійно дихає.

Джерело: МЗС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка