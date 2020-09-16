Отруєння Навального: Україна закликала світ продовжити тиск на РФ

Через високу ймовірність причетності Росії до отруєння політика Олексія Навального Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом продовжити тиск на РФ, щоб країна припинила загрожувати світовій безпеці.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Там зазначили, що Україна із занепокоєнням сприйняла заяву Франції про результати аналізу біологічних проб Навального. Це може свідчити про причетність Росії до протиправних дій із застосуванням речовини з групи Новічок.

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У МВС додали, що відповідальні за грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані.

Отруєння Навального

Політик Олексій Навальний прийшов до тями 10 вересня. З коми Навальний вийшов 7 вересня.

Лікарі впевнені, що психічно він майже відновився, а фізично – тільки мінімум на 90%. Майже весь період лікування політик перебуває в Берліні, там же і досліджують причини.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний вперше після отруєння опублікував у соцмережі фото та зазначив, що уже самостійно дихає.