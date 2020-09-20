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Факти / Світ

Заздрять РФ і Китай: Трамп заявив про створення унікальної зброї

США має унікальну сучасну зброю, яку у світі ще не бачили.

Про це президент країни Дональд Трамп заявив під час виступу у штаті Північна Кароліна.

– Лише за три з половиною роки ми відновили приголомшливу міць Збройних сил США… Ми створюємо і створили зброю, яку цей світ ще ніколи не бачив, – зазначив Дональд Трамп.

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На думку Трампа, Росія і Китай, зокрема лідери цих країн Володимир Путін і Сі Цзіньпін, заздрять успіхам США у питанні розвитку оборонної сфери.

Отруйний лист для Трампа

ЗМІ повідомили, що президента США Дональда Трампа намагалися отруїти.

Пакет з отрутою рицин перехопили американські спецслужби. Присутність отрути підтвердило тестування.

Зараз цим питанням займаються ФБР і секретна служба країни.

Фото: Dreamstime

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