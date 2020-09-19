Пакет з отрутою рицин, адресований президенту США Дональду Трампу, перехопили цього тижня американські спецслужби.

Про це повідомили двоє співробітників правоохоронних органів.

За їх словами, для підтвердження присутності рицину провели два тести. Цією справою займається ФБР і секретна служба.

Пізніше у ФБР підтвердили інформацію про відправку невідомими посилки з отрутою.

Вся пошта для Білого дому ретельно сортується і перевіряється на віддаленому об’єкті, перш ніж потрапити в адміністрацію президента.