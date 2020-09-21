Вибори в США: демократи заявили про загрозу втручання РФ

Представники Демократичної партії заявили, що Росія хоче вплинути на проміжні вибори в Сенат США, на яких прогнозують перемогу демократам.

– В американській розвідці заявляють, що наразі Росія дуже активно працює над тим же, що і в 2016 році, – завив сенатор Рон Уайден.

Водночас він зазначив, що не готовий ділитися секретною інформацією, тому не може надати конкретних даних щодо спроб втручання Росії у виборчий процес.

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Проміжні вибори в Сенат США пройдуть одночасно з виборами президента. Визначатиметься доля 33 місць з 100 в Сенаті.

Президентські вибори в США пройдуть 3 листопада, у вівторок. Основними претендентами на перемогу є Джо Байден і Дональд Трамп.

Кандидат на пост президента США від демократів Джо Байден назвав Росію ворогом країни.

Він додав, що Москву спіткає розплата, якщо її ймовірне втручання в американські вибори доведуть.