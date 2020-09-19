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Факти / Україна / Суспільство

Голову ФБР можуть звільнити через доповідь про вплив РФ на вибори у США

Директор ФБР Крістофер Рей може бути відправлений у відставку. Усе через заяву, що Росія не припиняє спроби вплинути на американський виборчий процес, а метою РФ є очорнення кандидата у президенти Джо Байдена.

Рей виступав у Палаті Представників Конгресу США де зробив таку заяву.

Читайте: Це практично злочин: Байден закликав Трампа достроково піти у відставку

За словами глави ФБР, на відміну від 2016 року, у 2020 році вплив РФ обмежується кампаніями з дезінформації. Росіяни використовують для цього соцмережі, державні ЗМІ та інші способи поширення пропаганди.

Реакція Дональда Трампа

Президент США заявив, що Рей нічого не сказав про Китай, який на його думку також впливає на виборчий процес.

– Китай повинен стояти у самій верхній частині списку, – заявив Трамп.

Трамп не виключив звільнення директора Рея.

Заява Microsoft

Компанія Microsoft заявила, що хакери з Росії, Китаю і Ірану, намагаються відстежувати людей і групи, причетні до президентських виборів в США в 2020 році.

Йдеться про хакерські групи Strontium з Росії, Zirconium з Китаю і Phosphorus з Ірану.

Microsoft закликала збільшити федеральне фінансування захисту цифрової інфраструктури.

ДжерелоThe Washington Post

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