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Факти / Світ

Атака на демократичні права: НАТО звернулося до РФ через отруєння Навального

НАТО жорстко засуджує атаку Новачком проти опозиціонера Олексія Навального, а також закликає Москву провести повне і прозоре розслідування його отруєння.

– Це не просто напад на одну особу, це атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в аналітичному центрі CEPA.

Він також наголосив, що використання отрути класу Новачок є порушенням Конвенції про хімічну зброю.

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Отруєння Навального

Незалежні лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Олексія Навального Новачком.

20 серпня опозиціонера забрала швидка із аеропорту Омська. Навальний впав у кому, а потім його перевезли до клініки Шаріте у Німеччині.

Нині він почувається краще, хоча раніше не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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