Протести у Білорусі 23 вересня – новини з місця подій

У Білорусі спалахнули з новою силою акції протесту через таємну інавгурацію Олександра Лукашенка. Вона пройшла 23 вересня у Мінську за участі лише державних чиновників.

Про інавгурацію весь світ дізнався з повідомлень державних ЗМІ країни. Процедура активувала нові мітинги по всій країні.

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Протести у Мінську

Активні протести розпочались ближче до вечора. Активісти почали збиратись у центрі міста у кількох локаціях – біля стели Мінськ – місто герой, ТЦ Галерея та поруч з станцією метро Немига.

ОМОН у центр міста також під’їхав ближче до вечора. Спершу не реагували на протестувальників, а тільки встановлювали на ключових площах металеву огорожу.















Інавгурація Лукашенка викликала нові протести у Білорусі – що відомо / 4 фотографии

А ближче до 19.00 почались активні витіснення активістів з центральних вулиць. У цей час закрились усі станції метро у центрі. Проти учасників мітингів почали застосовувати водомети з фарбою та шумові гранати.

Водометами розігнали акцію біля стели, а у людей біля ТЦ Галерея кинули кілька сльозогінних гранат.

Протестувальники спробували перекрити кілька вулиць у центрі міста.

Найспекотніше було біля метро Немига, де протестувальники спробували перекрити проїжджу частину.















Інавгурація Лукашенка викликала нові протести у Білорусі – що відомо / 4 фотографии

ОМОН затримав кілька десятків активних учасників.

Протести у інших містах

У Гомелі міліція розігнала мітинг на площі біля залізничного вокзалу. Протестувальники спробували зібратись на центральному ринку, але протест знову розігнали. Там затримали понад 40 людей біля місцевого універмагу.

Акції протесту розігнали також у Бресті, Ліді та Гродно.

Затримання протестувальників

Міліція Мінська заявила, що затримала 10 учасників протесту.

За даними правозахисного центру Вясна, затримано 98 учасників протесту по всій країні.

Новини Білорусі

23 вересня Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі під час церемонії інавгурації, про яку не було оголошено заздалегідь.

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська назвала цей захід фарсом. 8 європейських країн не визнали Лукашенка легітимним. Україна поки не заявила свого ставлення.

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня, коли відбулись вибори президента.

Джерело: Вясна, TUT.by

Фото: Наша Ніва, Радыё Свабода