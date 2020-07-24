Лікарські засоби з доведеною ефективністю: довідник Rx index 2020

В Україні стала доступною платформа Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів 2020 – унікальний ресурс про зареєстровані лікарські засоби.

Ресурс містить інформацію про терапевтичну еквівалентність генеричних препаратів, що є важливим критерієм оцінки їх ефективності.

Не дивлячись на різноманіття упаковок на прилавках аптек, покупцеві в нашій країні доступно лише дві тисячі найменувань діючих речовин. Торгових назв фармацевтичних препаратів – в п’ять разів більше.

При цьому велика частина покупців не замислюється, що ефект препарату, який продається під однією торговою назвою, може відрізнятися від ефекту засобу з іншою назвою, але такою самою діючою речовиною. В причинах цієї невідповідності ми і спробуємо розібратися нижче.

Фармацевтичні препарати можна умовно розділити на дві категорії: оригінальні (оригінали) і генеричні (генерики). Оригіналами називають препарати, до складу котрих входять діючі речовини, що захищені патентами.

Наприклад, виробник винайшов знеболювальний препарат, який, на відміну від попередників, має низький ризик побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту. Перш, ніж цей препарат вийде на фармацевтичний ринок, виробник зобов’язаний провести безліч досліджень для того, щоб довести ефективність і безпечність нової діючої речовини.

Однак після закінчення терміну дії патенту інші виробники також отримують право виробляти препарати з цією діючою речовиною, які і називають генериками.

Вимоги при реєстрації генериків в Україні нижчі, ніж при реєстрації оригіналів: не треба жодних клінічних випробувань чи складних тестів. Втім навіть незначні відмінності в технології виробництва та складі допоміжних речовин можуть позначатися на ефективності та безпечності генериків, тому сам факт реєстрації генеричного препарату ще не означає того, що він працює так само, як оригінал, і може вважатися його повноцінною заміною.

У разі, якщо генерик чинить на організм людини такий самий лікувальний ефект, як і оригінальний препарат, його називають терапевтично еквівалентним. Довести терапевтичну еквівалентність дозволяють спеціальні тести та випробування, однак, на жаль, в Україні їх виконання не є обов’язковим та на законодавчому рівні не регламентується.

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Команда експертів у сфері фармакології під керівництвом професора І. А. Зупанця й академіка НАН України, професора В. П. Черних розробила платформу Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів, яка надає інформацію про терапевтичну еквівалентність.

Rx index існує в друкованому вигляді, а також доступний на сайті RX.UA. Крім того, у 2020 році для користувачів Android був створений додаток Rx index, який тепер можна безкоштовно завантажити в Google Play. Завдяки додатку, користувачі отримують простий та зручний доступ до повної бази даних про фармацевтичні препарати, представлені на ринку України, а також про їх терапевтичну еквівалентність.

Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів 2020 – справжня знахідка для лікарів та пацієнтів, які цікавляться доказовою медициною.

Оновлення даних про фармацевтичні препарати і їх терапевтичну еквівалентність на сайті RX.UA та у додатку відбувається практично щодня, що дозволяє в будь-який час отримати інформацію, необхідну для вибору препаратів та прийняття ефективних і сучасних рішень у лікуванні тієї чи іншої патології.

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